В Беларуси электронное правительство функционирует в полную мощь - Руднев

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси электронное правительство функционирует в полную мощь, заявил журналистам в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель директора Национального центра электронных услуг Сергей Руднев.

"Можно констатировать, что уже сегодня электронное правительство функционирует в полную мощь. При этом ежедневно мы получаем новые вызовы по обеспечению комфортного получения государственных услуг, административных процедур от государства для граждан и бизнеса. Это подтверждает статистика. В прошлом году было оказано более 6,5 млн электронных услуг, в 2019 году - чуть более 5 млн. Соответственно динамика показывает, что востребованность получения услуг от государства бизнесом и гражданами растет ежегодно. Наша основная задача - в будущем максимально перевести в онлайн взаимодействие государство-бизнес-граждане", - сказал Сергей Руднев.

Он напомнил, что 28-29 апреля в Минске пройдет первый международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане). Его основная цель - презентация достижений и проектов в области электронного правительства, поиск новых путей цифровизации и взаимодействия государства - бизнеса - граждан посредством информационно-коммуникационных технологий.

Работа международного форума #GBC будет разбита на четыре тематических блока. Они будут посвящены подходам в построении электронного правительства, внедрению биометрических документов, концепции "Умный город", цифровым сервисам государства для бизнеса и граждан.

В форуме примут участие государственные органы и организации, IT-компании, банки, представители международных организаций и учебных заведений. Мероприятие предполагает гибридный формат работы: офлайн и онлайн.

Организаторы - Национальный центр обмена трафиком и Национальный центр электронных услуг. Мероприятие пройдет при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси.-0-

Биометрические документы презентуют на международном форуме #GBC в Минске

Электронная цифровая подпись в Беларуси уже приобрела массовый характер - Руднев