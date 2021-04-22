Биометрические документы презентуют на международном форуме #GBC в Минске

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биометрические документы презентуют на первом международном форуме #GBC 28-29 апреля в Минске, заявил журналистам в пресс-центре БЕЛТА начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

"Указом Президента №107 от 16 марта 2021 года в Беларуси внедрены биометрические документы. Мы хотим использовать площадку форума, чтобы в более широком формате, подробно презентовать все 8 биометрических документов, которые водятся на территории Беларуси, их основные преимущества. Развеять опасения граждан по поводу надежности и защищенности информации, которая содержится в этих биометрических документах, а также показать все преимущества, которые появятся у владельца биометрического документа и его электронной цифровой подписи, чтобы получать те электронные услуги, административные регламенты, которые могут оказываться и будут оказываться уже с 1 сентября в электронном формате", - рассказал Алексей Бегун.

Основная цель международного форума #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) - презентация достижений и проектов в области электронного правительства, поиск новых путей цифровизации и взаимодействия государства - бизнеса - граждан посредством информационно-коммуникационных технологий.

Его работа будет разбита на четыре тематических блока. Они будут посвящены подходам в построении электронного правительства, внедрению биометрических документов, концепции "Умный город", цифровым сервисам государства для бизнеса и граждан.

В форуме примут участие государственные органы и организации, IT-компании, банки, представители международных организаций и учебных заведений. Мероприятие предполагает гибридный формат работы: офлайн и онлайн.

Организаторы - Национальный центр обмена трафиком и Национальный центр электронных услуг. Мероприятие пройдет при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси.-0-

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