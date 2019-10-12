В Беларуси ежегодно на поддержку семей выделяется более Br2 млрд - Костевич

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежегодно на поддержку семей идет более Br2 млрд. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сегодня перед началом финала республиканского конкурса "Семья года", передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно в стране тратится более Br2 млрд на поддержку семей. Это прежде всего пособия. В 2015 года была запущена инициатива "семейный капитал". Проект стал набирать обороты, и эффект есть: количество многодетных семей приросло почти в 1,4 раза. Поэтому принят указ, и программа семейного капитала продлена еще на 5 лет", - сказала Ирина Костевич. В то же время, добавила министр, идет работа над пакетом дополнительных мер по усилению пособий для семей.

По ее словам, в обществе также необходимо сформировать образ здоровой, сильной, красивой, достойной семьи. Конкурс "Семья года" - одно из мероприятий, организованных для того, чтобы показать, что в стране действительно есть семьи-образцы.

"В финале конкурса принимают участие 7 семей - из каждого региона Беларуси. Все они уже победители, все интересны. Например, в семье из Минска растет 8 детей, самому младшему 2 года, самому старшему - 22. Уникальна семья из Гомельской области: у них растет две пары двойняшек - два мальчика и две девочки. В семье из Минской области пять девочек - пять принцесс, пять красавиц - от годика до 12 лет. Каждая семья - гордость страны", - отметила Ирина Костевич.

В целом, подчеркнула министр, дети в семье - это счастье, и с каждым ребенком оно только прибавляется, но за этим счастьем и благополучием стоит огромный труд, огромная ответственность. "Самое главное в воспитании - чтобы ребенок вырос настоящим человеком: порядочным, честным, любящим родину и людей, которые его окружают", - сказала она.-0-