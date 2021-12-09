9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к концу недели потеплеет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На текущей неделе в Беларуси случились первые в этом зимнем сезоне 20-градусные морозы. Минимальная температура воздуха была отмечена в ночь на 8 декабря на метеостанции Езерище и составила минус 23,5 градуса, при этом и днем термометры выше 15 мороза здесь не поднимались. В предстоящие сутки погода начнет меняться. С территории Украины ожидается смещение атмосферных фронтов, за которыми в нашу страну будет поступать теплая воздушная масса. Поэтому температурный фон начнет повышаться, днем даже до положительных значений, а это значит, что осадки будут выпадать в виде мокрого снега, переходящего в дождь, что приведет к образованию гололедных явлений", - отметили синоптики.

В пятницу, 10 декабря, будет преобладать облачная погода. Во многих районах республики выпадут осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. Прогнозируется гололед, на дорогах - гололедица. Местами возможен туман. Ветер будет юго-восточный умеренный, утром и днем порывистый. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от нуля по югу до минус 15 градусов по северу. Днем ожидается ноль - плюс 5 градусов, по северу страны температура воздуха снизится до 2 градусов мороза.

В субботу, 11 декабря, на большей части территории страны пройдут дожди, по юго-западу с мокрым снегом. В отдельных районах ожидаются туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти порывистый, ночью местами по северо-восточной половине сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит минус 2 - плюс 5 градусов, днем - минус 1 - плюс 5, по Гомельской области воздух прогреется до 7 градусов выше нуля.

В воскресенье, 12 декабря, на большей части территории страны будут осадки (мокрый снег, дождь). Местами возможны туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха в ночные часы составит минус 3 - плюс 4, при прояснениях до 5 градусов мороза. Днем температура воздуха будет минус 2 - плюс 4 градуса, по югу до плюс 6.

В начале следующей недели сохранится неустойчивый характер погоды. Так, в понедельник, 13 декабря, на большей части территории страны будут осадки в виде снега, мокрого снега, по юго-востоку страны пройдет дождь. В отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет минус 4 - плюс 2, днем - минус 2 - плюс 3 градуса.

Во вторник, 14 декабря, местами по стране возможны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах прогнозируются туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем температура воздуха составит минус 2 - плюс 3 градуса.

В среду, 15 декабря, в отдельных районах страны пройдут кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможен туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 5 - плюс 1 градус, при прояснениях до минус 7. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов.-0-

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