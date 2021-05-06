В Беларуси на дорогах республиканского значения расположено почти 400 АЗС - Минтранс

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на дорогах республиканского значения расположено почти 400 автозаправочных станций. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Развитие придорожного сервиса в Беларуси: меры по повышению качества услуг" начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"На 1 января 2021 года на сети республиканского значения расположено 398 автозаправочных станций, 52 гостиницы, 42 мойки, 535 пунктов общественного питания, 65 станций технического обслуживания, а также довольно много предприятий торговли", - сказал Сергей Леончик.

По его словам, за прошлый год на республиканских автодорогах после строительства и реконструкции введено девять автозаправочных станций, шесть пунктов общественного питания и одна охраняемая стоянка. "Это тот оптимальный минимум, который позволяет поддерживать и обновлять сеть комплексных объектов придорожного сервиса. Мы рассчитываем, что автозаправочные станции будут являться зоной притяжения всех пользователей дорог, где будут оказаны все услуги по пути их следования", - добавил он.

Также начальник управления рассказал, что в 2020 году был завершен комплекс мероприятий по реализации концепции придорожного сервиса. "В этой концепции мы обращали внимание на качество и полноту всех услуг, на различные акционные, скидочные, дисконтные, накопительные программы и др. Кроме того, уделяли внимание санитарному состоянию объектов, доступу лиц с ограниченными физическими возможностями, имеющимся возможностям общения для иностранных граждан. В каждой области работала соответствующая группа, которая путем анализа, выезда на места по основным направлениям, международным дорогам рассматривала все эти вопросы", - пояснил Сергей Леончик.

Представитель Минтранса отметил, что в нынешнем году была принята генеральная схема развития придорожного сервиса на 2021-2025 годы. "В этом документе указаны существующие объекты придорожного сервиса, строящиеся, проектируемые, а также предлагаемые места для строительства новых объектов на республиканских дорогах", - сказал он.-0-

Все материалы пресс-конференции можно прочитать по ссылке

Фото Андрея Покумейко