В Беларуси обнаружено более 100 новых мест массовых захоронений мирных граждан в годы ВОВ

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обнаружено более 100 новых мест массовых захоронений мирных граждан, уничтоженных оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нами допрошены более четырех тысяч свидетелей. Установлены фамилии более 400 карателей, которые проживают в 13 странах. Выявлено более 100 новых мест массовых захоронений мирных граждан", - рассказал Андрей Швед.

По его словам, в этих местах в годы Великой Отечественной войны захоронены тысячи, а где-то даже и 15-20 тыс. белорусских граждан. "Работа в этом направлении активно продолжается совместно со Следственным комитетом, органами внутренних дел, - добавил генпрокурор. - Мы работаем в архивах Российской Федерации, наших спецслужб, чтобы собрать полноценную доказательную базу для предъявления в международный суд для признания факта геноцида белорусского народа".

Как рассказал Андрей Швед, также собраны новые подтверждения тому, что бело-красно-белая символика использовалась во время войны карательными батальонами как обязательный элемент униформы. "Мы завершаем подготовку материалов для обращения в Верховный суд с целью признания этого полотна экстремистской символикой", - добавил он.-0-

Материальный ущерб Беларуси от ВОВ составляет не менее $500 млрд - Швед