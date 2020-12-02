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02 декабря 2020, 13:08

В Беларуси образование является приоритетом государственной политики - Кадлубай

Александр Кадлубай. Фото из архива
Александр Кадлубай. Фото из архива

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси образование является приоритетом государственной политики. Об этом заявил заместитель министра образования, председатель Координационного совета по образованию в интересах устойчивого развития при Министерстве образования Александр Кадлубай во время международного симпозиума "Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений - социальный договор" в Белорусском государственном педагогическом университете имени М.Танка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего хочу поблагодарить организаторов, педагогический университет, предоставивший площадку для дальнейшего обсуждения реализации целей устойчивого развития и возникающих при этом сложностей не только на межведомственном, внутриреспубликанском, но и на международном уровне. Также хотелось бы отметить высокий уровень участников симпозиума. Убежден, что участие в этом форуме позволит обменяться опытом, накопленным в достижении цели устойчивого развития, которая является одной из основных и способствует комплексному достижению всех глобальных целей устойчивого развития. Речь идет о качественном образовании. С удовлетворением отмечаю, что в Беларуси образование отнесено к приоритетам государственной политики, а вопросы устойчивого развития целенаправленно включены в содержание образования на всех его уровнях", - сказал Александр Кадлубай.

В контексте целей устойчивого развития Министерство образования акцентирует внимание на главном: обеспечении доступности образования, отвечающего потребностям личности, общества и устойчивому развитию страны, основанного на интеграции с наукой, технологиями, производством. "В Беларуси созданы условия, позволяющие каждому человеку реализовать свое право на доступ к любому уровню образования независимо от социального статуса, национальности, места жительства. Хочу также обратить внимание на воспитательный аспект образования, имеющий колоссальное значение в достижении ЦУР. Ни одна глобальная цель устойчивого развития не будет достигнута, если мы не будем вырабатывать у молодых людей умение противостоять глобальным вызовам, стирающим различия между народами, ликвидирующим их историческое прошлое, уничтожающим даже такие важнейшие, особенно для нас, белорусов, понятия, как гражданин и патриот", - отметил замминистра.

Александр Кадлубай подчеркнул, что нужно учить нашу молодежь сохранять свое, национальное, беречь независимость республики, ценить наследие государства. А наряду с этим вырабатывать позицию признания многообразия мира, уважения культурных и исторических ценностей других народов. Для достижения этих целей министерством совместно с представителями молодежных объединений разработана стратегия развития государственной молодежной политики до 2030 года.

"Во многом залогом реализации дорожной карты по ЦУР является молодежь. Именно молодой гражданин своей страны способен реализовывать инициативы в интересах целей устойчивого развития. Сегодня участниками симпозиума стали молодые люди со всех регионов Беларуси, ставшие Молодежными послами ЦУР. Ребята, ваша основная задача - продвижение целей устойчивого развития и информирование молодежи о механизмах достижения показателей устойчивого развития на локальном и национальном уровнях. Надеюсь, что реализация ваших инициатив приблизит нашу страну к реализации ЦУР, - добавил замминистра. - Устойчивое развитие для всех поколений обеспечит система образования, формирующая человека воспитанного, высокообразованного, подготовленного к жизни в изменяющемся мире. Желаю успеха симпозиуму и рассчитываю, что в ходе пленарных докладов и выступлений все его участники получат ценную информацию о роли образования в достижении целей устойчивого развития".

III Международный симпозиум "Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений - социальный договор" пройдет сегодня и завтра. Состоится пленарное заседание "Образование в интересах устойчивого развития: векторы изменений", церемония награждения молодежных послов ЦУР, круглый стол "Образовательный компонент как драйвер достижения целей устойчивого развития", а также панельная дискуссия "Ответственные решения и инновации" как методология вовлечения людей в процессы адаптации к изменениям климата: лучшие европейские практики", meet-up "Образование для целей устойчивого развития: успешный опыт организации практик ОУР для всех поколений и продвижения ЦУР в местных сообществах и регионах".

Симпозиум включен в план мероприятий Совета по устойчивому развитию Беларуси на 2020-2021 годы и план мероприятий молодежной кампании "Будущее, которого мы хотим", реализуемой Министерством образования и Офисом Постоянного координатора ООН в Беларуси при поддержке представительств агентств ООН.

Организаторами мероприятия являются Министерство образования, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, ассоциация "Образование для устойчивого развития", Офис Постоянного координатора ООН в Беларуси. -0-

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