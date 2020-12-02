Жук: образование помогает людям выработать навыки и компетенции в интересах устойчивого будущего

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образование помогает людям выработать навыки и компетенции в интересах устойчивого будущего, заявил во время III Международного симпозиума "Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений - социальный договор" в БГПУ имени М.Танка ректор вуза Александр Жук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы устойчивого развития становятся все более актуальными как для мира в целом, так и для Беларуси в частности. Сегодня уровень развития любой страны, благосостояние народа, экономическая динамика и перспективы развития определяются не столько наличием тех или иных природных ресурсов, сколько качеством человеческого капитала, - сказал Александр Жук. - Понимание устойчивого развития как принципиально нового этапа жизни человеческой цивилизации заставляет по-новому взглянуть на роль образования, выступающего ключевым механизмом формирования потенциала. Образование позволяет понять характер и масштаб проблем в области устойчивого развития, дает возможность сформировать критический и творческий подходы к поиску эффективных решений общемировых проблем. Именно образование может помочь людям выработать те навыки и компетенции, которые позволят им действовать по отдельности и сообща в интересах устойчивого будущего".

Во время работы симпозиума состоятся пленарное заседание "Образование в интересах устойчивого развития: векторы изменений", церемония награждения молодежных послов Целей устойчивого развития, круглый стол "Образовательный компонент как драйвер достижения Целей устойчивого развития", а также панельная дискуссия "Ответственные решения и инновации" как методология вовлечения людей в процессы адаптации к изменениям климата: лучшие европейские практики", meet-up "Образование для целей устойчивого развития: успешный опыт организации практик ОУР для всех поколений и продвижения ЦУР в местных сообществах и регионах".

"Хоть и в онлайн-формате, но мы традиционно даем старт симпозиуму в стенах БГПУ, - отметил ректор. - Напомню, что именно здесь в сентябре 2017 года состоялось широкое общественное обсуждение вопросов организации ОУР как ведущего механизма достижения Целей устойчивого развития. В 2017, 2019 годах были проведены декады "Образование в интересах устойчивого развития для всех", которые стали площадкой для представления лучших молодежных проектов и инициатив в интересах устойчивого развития. В декабре 2018 года в университете прошел второй международный симпозиум, на котором были сделаны конкретные шаги для укрепления межсекторного, межведомственного, международного сотрудничества и партнерства педагогов в организации практик образования в интересах общего развития. Наш университет в содружестве с Ассоциацией "Образование для устойчивого развития" выступил с инициативой продолжить традицию международных симпозиумов".

Александр Жук подчеркнул, что международный симпозиум "Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений - социальный договор" включен в план мероприятий Совета по устойчивому развитию Беларуси на 2020-2021 годы и план мероприятий молодежной кампании "Будущее, которого мы хотим", реализуемой Министерством образования и Офисом Постоянного координатора ООН в Беларуси при поддержке представительств агентств ООН.

Организаторами мероприятия являются Министерство образования, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, Ассоциация "Образование для устойчивого развития", Офис Постоянного координатора ООН в Беларуси.-0-