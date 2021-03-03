В Беларуси примерно 60% семей с детьми воспитывают только одного ребенка - Минтруда

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси примерно 60% семей с детьми воспитывают только одного ребенка. Такое число озвучил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Один из приоритетов развития на пятилетку - счастливая, здоровая семья. Мы наблюдаем снижение числа рождений первых и вторых детей. Но благодаря мерам поддержки многодетных семей рождаемость третьих и последующих остается стабильной. С 2015 года порядка 20 тыс. детей рождаются третьими и последующими ежегодно. По данным переписи населения 2019 года, в стране 1227 тыс. домохозяйств с детьми до 18 лет. В них воспитываются 1858 тыс. детей. Преимущественно - 60% - это семьи с одним ребенком, семьи с двумя детьми - 31%, и семьи, которые воспитывают трех и более детей, - 8,7%", - рассказал Валерий Ковальков.

При этом он добавил, что за 10 лет (с момента предыдущей переписи) доля семей с тремя и более детьми заметно увеличилась: тогда она составляла 5,2%.

Учитывая столь большой процент однодетных семей, государственная политика в сфере демографии будет направлена на стимулирование рождения второго и последующих детей. К таким мерам относится повышение доступности жилья для молодых семей (аренда, ипотека, стройсбережения), пособия для семей с детьми, обеспечение занятости обоих родителей, создание условий, дружественных семьям, корпоративная политика нанимателя, развитие услуг по уходу за детьми.

Планируется расширить направления досрочного использования средств семейного капитала. "Наиболее востребованное - погашение задолженности по кредиту граждан, которые самостоятельно заключили договоры на строительство жилья; погашение займов и ссуд, предоставленных по месту работы граждан на строительство либо приобретение жилья; приобретение доли в праве собственности на жилые помещения. Также рассматривается вопрос досрочного использования средств семейного капитала на покупку ортопедических изделий и средств технической и социальной реабилитации для детей-инвалидов", - конкретизировал замминистра.

Будет развиваться система государственных пособий: на нее в текущей пятилетке планируется направить Br16 млрд. Планируется, что за пять лет средний размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет вырастет в полтора раза, а его реальный размер увеличится в 1,2 раза.

Прорабатывается вопрос возможного сокращения рабочего дня до 7 часов для работающих родителей.

Международный опыт показывает: рождаемость выше среднего демонстрируют те страны, где развита система услуг по уходу за детьми раннего возраста. В Беларуси над этим предстоит большая работа. Уже сейчас огромным спросом пользуется услуга нянь, которая пока доступна лишь некоторым категориям семей.

Валерий Ковальков уточнил, что на реализацию подпрограммы "Семья и детство" госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность" будет направлено Br2,2 млрд (это средства без пособий).-0-