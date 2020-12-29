В Беларуси созданы хорошие условия для получения профессии по душе - участница новогоднего бала

Во время бала

29 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Беларуси созданы необходимые условия для получения профессии по душе. Такую точку зрения высказала корреспонденту БЕЛТА студентка Могилевского государственного университета продовольствия Наталия Сивенкова, участница Белорусского новогоднего бала для молодежи во Дворце Независимости.

Наталия - будущий инженер-технолог общественного питания. Девушка с увлечением учится, а также занимается научной деятельностью по профилю будущей профессии.

В перспективе она планирует большое внимание уделять питанию людей с различными заболеваниями. Сейчас она начала заниматься разработкой таких блюд.

Но в этот вечер Наталия и ее ровесники не разговаривали про учебу, а просто танцевали, наслаждались музыкой и ожиданием новогодних праздников. Посещение бала стало одним из подарков к Новому году талантливым ребятам из различных учебных заведений Беларуси.-0-