В Беларуси утверждены требования к установлению санитарно-защитных зон

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Это предусмотрено постановлением Совмина от 11 декабря 2019 года №847, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Документом определены требования к установлению санитарно-защитных зон эксплуатируемых, проектируемых, вновь возводимых зданий, сооружений и иных объектов, которые оказывают воздействие на здоровье человека и окружающую среду. В частности, определены базовые размеры таких зон в зависимости от особенностей объекта, порядок установления их границ. Кроме того, обозначены необходимые санитарные разрывы от автомобильных стоянок и парковок до объектов различного назначения. Размер санитарных разрывов от республиканских автомобильных дорог, железнодорожных путей, метрополитена, а также вдоль границ полос воздушных подходов к аэродромам, аэропортам определяются в каждом конкретном случае на основании расчетов.

Требования обязательны для соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Порядок государственного санитарного надзора за их соблюдением, а также ответственность за нарушение или невыполнение устанавливаются в соответствии с законодательством.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-