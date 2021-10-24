24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2022 году планируется ввести 4,2 млн кв.м жилья. Об этом рассказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В следующем году 1,2 млн кв.м жилья с господдержкой - это наша основная задача. Что касается общего ввода, госпрограммой предусмотрено строительство 4,2 млн кв.м жилья, и мы планируем выполнять эту задачу", - поделился планами Руслан Пархамович.

За 9 месяцев текущего года введено уже 3 млн кв.м жилья (план на год - 4 млн кв.м). "В график уложимся и даже идем с опережением. Что касается строительства жилья с господдержкой, то уже 90% от доведенного на год задания мы выполнили по результатам работы за 9 месяцев - 900 тыс. кв.м уже введено", - отметил министр.-0-

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