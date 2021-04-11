В Беларуси в I квартале построено 1,070 млн кв.м жилья

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в первом квартале этого года построено 1,070 млн кв.м жилья. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Если говорить о вводе жилья в первом квартале, то есть прирост к прошлому году. По общему вводу жилья показатель - 1,070 млн кв.м или 112% к аналогичному периоду прошлого года, по вводу жилья для нуждающихся - это 270 тыс кв.м жилья или 111,2%. Что касается ситуации с очередью нуждающихся в улучшении жилищных условий, то мы ее оцениваем пятилетними периодами. По итогам прошлой пятилетки очередь по республике уменьшилась где-то на 12%, сегодня там в районе 630 тыс. человек", - отметил вице-премьер.

Анатолий Сивак также сообщил, что предварительные итоги первого квартала в общем по строительно-монтажным работам показывают небольшое отставание по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Основная причина, которую мы у себя здесь понимаем, - это перезапуск нового инвестиционного цикла. Хоть изменение и небольшое, но оно идет по всем направлениям, подписаны соответствующие государственные программы и госинвестпрограмма. И мы как раз проводим работу, чтобы то отставание, которое у нас наметилось в первом квартале по общему строймонтажу, мы в первом полугодии преодолели", - добавил он.

"Если говорить о субсидируемых кредитах для граждан для строительства жилья, то те планы, которые у правительства сформулированы на этот год, пока реальны. Если оценивать ввод жилья для нуждающихся и рассматривать цифры от года, то это 25%, то кредиты, которые запланированы на год в этой части, израсходованы только на 19%. То есть пока мы видим, что наши планы реальны, они совпадают. У нас могут быть корректировки в течение года в сторону увеличения, это все зависит от экономики и возможностей банковской системы. Что касается коммерческих кредитов, то здесь ситуация регулируется общими макроэкономическими показателями", - проинформировал заместитель премьер-министра.-0-

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