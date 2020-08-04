4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в июле выпало 80% месячной нормы осадков, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"За месяц в среднем по Беларуси выпало 68,1 мм осадков, что составило 80% климатической нормы. Дожди шли преимущественно в первой и третьей декадах июля, в отдельных районах достигали критерия опасного явления", - сказали в Белгидромете.

Средняя температура воздуха в июле составила плюс 18,3 градуса, что близко к климатической норме. По температурному режиму месяц был неоднородным. Первая декада была теплой, со средней температурой воздуха на 1,1 градуса выше нормы, вторая и третья декады - холодными (на 0,7 и 0,6 градуса ниже нормы соответственно).

В июле на реках страны отмечались колебания уровней воды с интенсивностью в основном 1-21 см за сутки. На Березине у Бобруйска уровень воды опустился ниже отметки, лимитирующей судоходство. На Западной Двине у Витебска, Днепре у Могилева, Жлобина и Речицы, Соже у Кричева и Славгорода улучшились условия для работы речного транспорта, а на притоке Сожа реке Остер у деревни Ходунь уровень воды превысил отметку выхода воды на пойму.

В конце месяца водность Западной Двины, Западного Буга, Днепра на участке Жлобин - Речица, Припяти на участке Черничи - Мозырь и Березины у Бобруйска была близка к обычной для этого времени года. Больше нормы на 30-60% была водность Сожа, Днепра на участке Орша - Могилев и Березины у Борисова. Водность Немана, Вилии и Припяти у Пинска была меньше нормы на 20-40%.

В июле среднемесячная температура воды в реках составила плюс 17-24 градуса, что выше нормы на 0,5-2,3 градуса.-0-