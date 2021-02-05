В Беларуси внедрены самые передовые способы лечения больных панкреатитом - ученый

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря разработкам отечественных ученых в Беларуси используются самые передовые способы лечения больных с хроническим панкреатитом. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор, заведующий 2-й кафедрой хирургических болезней Белорусского государственного медицинского университета Станислав Третьяк на церемонии вручения главой государства дипломов доктора наук и аттестатов профессора, которая прошла во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Диплом доктора наук сегодня получил врач-хирург, заведующий хирургическим отделением №3 минской Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Сергей Ращинский. Ученая степень ему присуждена за обоснование и внедрение в практику персонифицированного подхода в хирургическом лечении осложнений хронического панкреатита. Научным консультантом доктора-хирурга выступал Станислав Третьяк. Он дал высокую оценку работе своего подопечного: "Сергей Ращинский - практический врач, он не работал в НИИ, не был штатным сотрудником кафедры. Но он собрал материал за 10 лет - это более 500 тяжелейших пяти-, шестичасовых операций, выполненных его руками. Мне надо было его только подтолкнуть, чтобы он этот материал систематизировал, и получилась научная работа".

Александр Лукашенко вручает диплом доктора медицинских наук врачу-хирургу Сергею Ращинскому

Как пояснил специалист, особенность хронического панкреатита в том, что болезнь проявляется очень сильной болью. Доктор Ращинский смог предложить варианты индивидуального подхода к операциям у таких пациентов. Благодаря этому снижается риск возникновения рецидива, уменьшается частота развития панкреатического сахарного диабета, повышается качество жизни больных. "Диагностика, которую он предложил, чтобы понять, какую операцию именно этому пациенту надо сделать, персонифицированное лечение - это мировой уровень, - подчеркнул Станислав Третьяк. - Мы находимся на самых передовых мировых позициях в этом вопросе".

По его словам, белорусские хирурги организовали панкреатологический клуб, и сейчас лечение по методике Ращинского доступно в трех клиниках страны: Витебской и Минской областных больницах, городской больнице скорой помощи в Минске.-0-