В Беларуси выздоровели и выписаны 51 902 пациента с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 7 июля выздоровели и выписаны 51 902 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 64 003 человека с положительным тестом на COVID-19.
Всего проведено 1 078 267 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 436 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-