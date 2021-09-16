В Беларуси за 5 лет планируется реконструировать 500 км дорог республиканского значения

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 5 лет планируется реконструировать не менее 500 км дорог республиканского значения. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик на пресс-конференции в БЕЛТА.

"Указом Президента утверждена Программа социально-экономического развития Беларусь на 2021-2025 годы. В этой программе заложены основные для нас, как для дорожников, параметры, которые мы должны обеспечить и выполнить для того, чтобы обеспечить нормальные темпы развития автомобильных дорог. В документе заложено, что мы должны за пять лет реконструировать не менее 500 км дорог республиканского значения и выполнить работы по текущему и капитальный ремонту, а где-то, может, даже реконструировать 7 тыс. км местных дорог. По нашим расчетам, это был бы очень весомый вклад для поддержания республиканской и местной сети дорог в надлежащем состоянии. Однако для этого, конечно, хотелось бы, чтобы были в достаточном количестве выделены денежные финансовые ресурсы, тогда я думаю, что мы справимся с этой задачей, как и всегда это происходило", - отметил начальник управления.

По его информации, наряду с Программой социально-экономического развития в начале этого года была утверждена программа "Дороги Беларуси на 2020-2025 годы". "В этой программе более подробно и широко отражены основные направления, в которых будет развиваться дорожная отрасль. Там и развитие научно-технического потенциала, обновление парка дорожной техники, расширение сети платных дорог, а также большое значение уделяется состоянию мостовых сооружений в республике. Мы рассчитываем на то, что все заложенные в этой программе мероприятия, все проекты будут надлежащим образом профинансированы, а значит, и реализованы", - добавил Сергей Леончик.

Как сообщил представитель Минтранса, в планах на пятилетний период значится реконструкция такого крупного объекта, как автодорога М3 Минск - Витебск на участке Минск - Плещеницы. "Заинтересованность в финансировании данного проекта выражает Евразийский банк развития. Сейчас с ним ведутся активные переговоры по структурированию и подготовке этого проекта. Мы уже вышли в активную фазу переговоров для того, чтобы за счет этого банка мы профинансировали необходимые работы. Кроме того, мы сейчас выходим с инициативой о том, чтобы помимо дороги М3 мы могли с этим банком выполнить реконструкцию мостовых сооружений. Более 20 мостов мы планируем включить в этот проект, чтобы закрыть вопросы по тем сооружениям, которые, на наш взгляд, требуют первоочередного ремонта", - рассказал он.

Также подготовлена проектная документация для реализации проекта по реконструкции дороги Р46 на участке Лепель - Полоцк. "Мы там хотим задействовать Экспортно-импортный банк Китая. У нас всегда были хорошие и теплые дружеские отношения с Китаем, к тому же уже был реализован с ними один проект по реконструкция автодороги, мы видим значительный потенциал взаимодействия с китайскими партнерами по реконструкции автомобильных дорог", - добавил начальник управления.

Что касается текущего года, то, по словам эксперта, до конца этого года планируется ввести в эксплуатацию участок дороги Р53 до города-спутника Минска - Смолевичей - по параметрам категории I-б (четыре полосы движения), Р23 на участке Солигорск - Слуцк и участка Р16 Тюхиничи - Высокое - граница Республики Польша (Песчатка). Начаты работы на юго-западном обходе Могилева, а в планах на пятилетку - строительство обходов Мира и Витебска.-0-