В БНТУ стартовал форум вузов инженерно-технологического профиля СГ

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие X Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства состоялось сегодня в Белорусском национальном техническом университете, передает корреспондент БЕЛТА.

В БНТУ собрались ученые, молодые специалисты, государственные деятели, эксперты высокого уровня для обмена знаниями и решениями стратегических задач в области образования, инновационного предпринимательства, науки.

"Благодаря работе нашего форума, происходит формирование взаимовыгодных партнерских отношений, решаются вопросы подготовки кадров и будущего создания совместных высокотехнологичных инновационных производств, - отметил во время открытия ректор БНТУ Сергей Харитончик. - Это авторитетная и доступная площадка, на которой представители вузовской науки студенчества Беларуси, России и других государств получают уникальную возможность демонстрировать новые идеи и разработки в разных областях науки и техники".

Ректор БНТУ Сергей Харитончик

По словам Сергея Харитончика, концепция форума "Наука и образование в инженерной экосистеме" приглашает участников не только погрузиться в решение творческих задач, но и найти способы сохранения, улучшения экологии.

"В современном мире большую актуальность приобретают вопросы, связанные с экологией. Поэтому одно из главных практических направлений в этой деятельности - создание таких технологий, которые в наименьшей степени влияют на окружающую среду. По мере развития промышленности, науки и техники, роль достижений по инженерной экологии все время растет. Во многих вузах сегодня существует кафедра промышленной экологии. Сегодня она пронизывает очень широкий круг разных инженерных направлений", - сказал ректор БНТУ.

Форум будет проходить с 7 по 10 декабря в Минске. Во время его работы будут затронуты вопросы создания условий для развития молодежного инновационного предпринимательства в рамках Союзного государства. Участники смогут обменяться опытом между университетами по развитию инженерного образования в условиях трансформации экономики, а также укрепить культурные связи.

В БНТУ будет работать 6 секций по различным тематикам: "Мобильные машины и мобильные технологии", "Инженерная экология в современном мире", "Перспективные технологии, материалы, оборудование и системы", "Цифровые технологии в инженерном образовании", "Молодежное инновационное предпринимательство", "Университет - современный мир и национальные интересы".

Х Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства проводится при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Министерства науки и высшего образования России.-0-

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