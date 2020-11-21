В Minsk World – старт продаж квартир в доме "Екатеринбург"! Акции для всех, выгодные условия каждому!

В преддверии Нового года жилой комплекс Minsk World продолжает радовать желающих решить квартирный вопрос. Каждую неделю – новоселья! Только в октябре и ноябре получили ключи от своих готовых квартир покупатели недвижимости в домах "Вальс", "Сидней Люкс", "Джакарта", "Эмиратс Волна". Отличные новости и лучший подарок к Новому году! А всего до конца этого года планируется сдать в эксплуатацию 12 домов, так что праздничная атмосфера здесь надолго!

А тем, кто еще определяется с собственным уютным домом, тоже есть из чего выбрать! На сегодня строительство идет уже в 15 кварталах комплекса, а приобрести квартиры можно в 11 из них: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", "Чемпионов", "Эмиратс" и "Тропические острова".

Для клиентов большой выбор новостроек: "Санкт-Петербург", "Флоренция", "Копенгаген", "Кейптаун", "Солт-Лейк-Сити", "Барселона", "Нью-Дели", "Каир", "Фламенко", "Салоники", "Дубровник" и "Котор", "Манила" и "Бали"… Все дома – каркасно-блочные, красивые, светлые, с дизайнерскими лобби, скоростными лифтами и квартирами свободной планировки: от небольших студий до пентхаусов и вариантов с отдельным входом с улицы.

Величественный "Екатеринбург" будет возвышаться на 25 этажей, сверкая панорамным остеклением в лучах солнца!

А сегодня стартовали продажи еще в одном новом доме – "Екатеринбург". И это действительно праздничное предложение!

Во-первых, при создании проекта новостройки архитекторы вдохновлялись городом Екатеринбургом, названным в честь императрицы Екатерины I. Цветовая гамма фасада жилого дома решена в зеленых и бронзовых тонах с вкраплением белых графических элементов, что перекликается с традиционными цветами города. Венчающие здание с восточной и западной сторон декоративные элементы фасада выполнены в виде стилизованных кристаллов, символизирующих минеральные богатства Урала.

Цветовая гамма в зеленых и бронзовых тонах с вкраплением белых графических элементов перекликается с традиционными цветами города

Во-вторых, великолепный "Екатеринбург" достоин особого внимания благодаря своим преимуществам!

Возвышаясь на 25 этажей, новостройка будет сверкать в лучах солнца благодаря панорамному остеклению с красивой бронзовой тонировкой, создавая праздничное настроение своим жителям. Кстати, сдать в эксплуатацию дом планируется уже в 3-м квартале 2021 года – ждать новоселья совсем недолго!

Все квартиры в "Екатеринбурге" – свободной планировки, на выбор площадь – от 30 до 74 кв. метров. Высота потолков – 2,7 метра, а на последнем этаже – 3 метра.

Во всех квартирах предусмотрены остекленные лоджии и большие окна с детскими замками безопасности, начиная с 5-го этажа – "французские". Это значит, что в вашем жилье всегда будет много света и солнца!

Окна квартир, выходящие на запад и юг, имеют вид на городской парк, окна, выходящие на север – вид во двор, а восточные окна – вид на соседние кварталы.

В дизайнерском лобби расположится место для консьержа, уютная зона отдыха и санитарная комната

Выбирайте квартиру на любом этаже – в доме "Екатеринбург" будет три скоростных бесшумных лифта OTIS.

Всегда мечтали о таунхаусе? Тогда обратите внимание на первый этаж дома – здесь расположится всего 6 квартир. Каждая из них будет иметь отдельный вход с придомовой территории, пандус, а также собственную террасу со стеклянным козырьком и калиткой.

Лобби дома с эксклюзивным дизайном, гранитными полами и порталами лифтов, оформлено в стиле Екатеринбурга и украшено видами этого великолепного города. В вестибюле расположится стойка рецепции для консьержа, а также туалетная комната с пеленальным столиком.

Подъезд сквозной – это значит, что вы сможете сразу выйти как во двор, так и на улицу, не обходя здания. У главного входа предусмотрен пандус. Отделка цоколя, крылец, террас – керамогранитная плитка.

Возле дома предусмотрены велопарковки.

Покупатели квартир в комплексе Minsk World получают бесплатную консультацию от дизайнеров интерьера!

Приятный бонус для новоселов: все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World, в том числе и потенциальные, имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Это отличный способ узнать все преимущества той или иной квартиры и использовать каждый квадратный метр ее площади с максимальной пользой.

В квартале "Евразия" расположится детский сад с бассейном, а рядом – большой парк

С преимуществами "Екатеринбурга" вы теперь знакомы – двигаемся дальше! Ведь расположение дома имеет не меньшее значение. И оно также очень удачное!

В квартале "Евразия" будет расположен детский сад с бассейном, а также детские и спортивные площадки, места для отдыха. По наружному контуру квартала – парковки для автомобилей.

Рядом с домом предусмотрены детские и спортивные площадки, места для отдыха

На прилегающей к кварталу территории с южной и юго-западной сторон расположится большой городской парк. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво, интересно, ярко. Удобные велодорожки пройдут через парк и свяжут все кварталы комплекса.

С юго-восточной стороны через квартал – Международный финансовый центр и крупный торговый центр. В прилегающем с северной стороны квартале – детский сад с бассейном, с северо-восточной стороны – школа. В самом квартале "Евразия" и прилегающих к нему кварталах также расположатся объекты культурно-бытового обслуживания.

И, конечно, к вашим услугам все преимущества самого комплекса Minsk World. Это настоящий город в городе, где будет вся инфраструктура для жизни и бизнеса!

Вы легко сможете добраться в любую точку столицы благодаря многочисленным маршрутам наземного транспорта. Рядом с комплексом Minsk World начала работу новая станция метро "Ковальская Слобода", а в его границах строится вторая станция – "Аэродромная".

Также в комплексе строятся открытые автостоянки и закрытые паркинги. Например, в готовом многоуровневом паркинге на 800 машин уже поступили в продажу машиноместа – выбрать и забронировать можно на сайте застройщика bir.by.

Готовый паркинг на 800 автомобилей – здесь уже можно купить машиноместа

В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

Также в комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов: один детский садик уже работает, а второй строится.

Все темпы и сроки строительства инфраструктуры комплекса соблюдаются.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Особое внимание в комплексе Minsk World уделяется наличию коммерческих помещений: открыть кафе, магазин или салон сферы услуг можно буквально в каждом квартале. Выбирайте подходящий вариант на сайте bir.by!

В готовом квартале "Эмиратс" построен торговый центр

На сегодняшний день в строительстве комплекса Minsk World задействовано 400 подрядных и субподрядных компаний и поставщиков. На совещении с городскими властями принято решение о совместном строительстве дороги между кварталами комплекса.

Работа кипит! И благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика bir.by можно наблюдать за ходом работ на площадке онлайн. Или просто приезжайте – и увидите все сами!

Приобретайте недвижимость в комплексе Minsk World на лучших условиях!

Впечатляет? Все эти преимущества вы получите с покупкой квартиры в доме "Екатеринбург"!

Действительно праздничное предложение! А праздничное еще и потому, что на квартиры в этом доме действуют выгодные скидки!

· До минус 20% для работников системы здравоохранения, образования и IT-сферы.

· До минус 20% для молодоженов.

· Скидки для семей с детьми – до 100 евро с каждого кв. метра.

· Скидки для спортсменов-чемпионов – до 100 евро каждого кв. метра.

· Выгода для владельцев "Моцнай карткі" – до 1 000 рублей.

· Выбирайте и бронируйте подходящую квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by – и при покупке экономьте по акции от 4 000 до 10 000 рублей.

Приобрести квартиры в доме "Екатеринбург" можно не только за собственные средства, но и в рассрочку от застройщика на 100 месяцев или в выгодный партнерский кредит от 4,99% годовых!

Как действует рассрочка на квартиры?

· Максимальный срок – 100 месяцев.

· Первоначальный взнос – от 30%.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

По сути, ежемесячный платеж будет примерно равен арендной плате. Но при этом платить вы будете за собственное жилье!

Какие условия предлагает партнерский кредит от Белинвестбанка?

· Кредит до 20 лет в белорусских рублях.

· От 4,99% (0,57 СКО) в первый год.

· От 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы.

· Собственный взнос – от 10%.

· Возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Квартира в доме "Екатеринбург" – это лучший выбор, отличные цены и самые выгодные условия покупки!

Выбирайте и покупайте квартиру в Минске на акции, в рассрочку и кредит! Успейте сделать себе лучший подарок к Новому году!

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