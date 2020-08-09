В Минздраве рассказали, как организовано голосование в медучреждениях

Фото пресс-службы Минздрава

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве здравоохранения рассказали, как организовано голосование в медучреждениях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава. "Специальные участки для голосования организованы практически во всех учреждениях здравоохранения Беларуси. Медучреждения страны готовы к проведению выборов. Сегодня голосуют пациенты, которые находятся на амбулаторном лечении. В каждом стационаре созданы отдельные зоны и вход для температурящих пациентов и пациентов с признаками инфекции", - сообщили в пресс-службе. Члены избирательной комиссии закрытого участка - как правило, это медработники - в средствах защиты с одной из урн находятся в "красной зоне". Туда централизованно доставляются пациенты, выразившие желание принять участие в выборах. Доставляют пациентов из дома к участку и обратно машины скорой помощи. Такие пациенты не могут голосовать на общих участках - там, где нет медиков. Поэтому эти люди закреплены за закрытыми участками преимущественно в отделениях больниц. "Наша задача - обеспечить право участия в выборах пациентам. Коронавирусная инфекция внесла коррективы в процесс подготовки", - отметил министр здравоохранения Владимир Караник. В Минздраве отметили, что "контактам первого уровня, фактически здоровым пациентам, которые находятся под медицинским наблюдением, выдавались соответствующие памятки, чтобы они могли проголосовать безопасно для себя и окружающих". "У тех, кому состояние здоровья не позволяет покинуть квартиру, есть возможность проголосовать на дому. Бригада закрытого участка в защитных костюмах приедет к такому пациенту, чтобы он мог реализовать свое законное право на участие в выборах", - отметил Владимир Караник.-0- Фото пресс-службы Минздрава Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!