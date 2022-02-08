В накопительной пенсионной системе будут участвовать наниматели

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/ В накопительной пенсионной системе будут участвовать не только работники, но и наниматели. Об этом в ходе проведения диалоговой площадки рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Республике Беларусь действует солидарная пенсионная система. Это хороший механизм, но его успешность зависит от многих факторов. В частности, от уровня зарплат в стране, от количества трудоспособных людей и количества пенсионеров. Кроме того, важен демографический баланс. Поэтому во многих странах мира есть такая уникальная система, как добровольные накопления своей пенсии. В Беларуси также действует подобная система, но пока она не получила такого развития. Как правило, она популярна у молодежи с высоким уровнем дохода", - сообщила Ирина Костевич.

Министр добавила, что для заинтересованности большего количества граждан в системе добровольных накоплений была развернута двухсторонняя система.

"Видя, что система добровольных накоплений не пользуется широкой популярностью, мы развернули новую, двухстороннюю систему. Теперь в ней участвует не только работник, но и наниматель. Если человек принимает решение откладывать на старость от 1% до 10% своего заработка, то такой же взнос, но не более 3%, делает его наниматель", - рассказала министр труда и социальной защиты.

Она отметила, что соответствующий указ был принят в 2021 году, но по определенным причинам вступит в силу с 1 октября текущего года.

"1 октября 2022 года этот акт вступит в силу. Указ был принят еще в прошлом году, но нужно было подготовить ряд нормативных актов, обеспечить соответствующее техническое обслуживание, наладить работу нанимателя со страховой компанией. Во время общения с трудовыми коллективами мы увидели, что у них есть заинтересованность в подобной системе. И совмещение государственной и накопительной пенсий позволит формировать у граждан достойный доход в старости", - объяснила Ирина Костевич.-0-