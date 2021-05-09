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09 мая 2021, 21:27

В Национальном историческом архиве рассказали о белорусских корнях маршала Рокоссовского

Фото niab.by
Фото niab.by

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Национального исторического архива Дмитрий Яцевич рассказал о белорусских корнях Маршала Советского Союза и Маршала Польши Константина Рокоссовского в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

Согласно обнаруженным архивным документам, известный военно-политический деятель ХХ века маршал Константин Константинович (Ксаверьевич) Рокоссовский родился на белорусской земле - в Телеханах Пинского уезда Минской губернии (ныне Ивацевичский район Брестской области). 

"В фондах Национального исторического архива Беларуси имеется значительное количество документов, которые содержат уникальные сведения, ранее не известные широкому кругу лиц. Поэтому, конечно же, данная находка для кого-то стала сенсацией, но для нас это очередной интересный факт, проливающий свет на одну загадок жизни нашего легендарного маршала", - сказал Дмитрий Яцевич.

Сам Константин Рокоссовский в разное время указывал разные места и даже даты своего рождения. По одним данным, он родился 9 (21) декабря 1894 года, по другим - 9 (21) декабря 1896 года. Местами рождения значились то Варшава, то Великие Луки Псковской области (Россия). А согласно найденным недавно записям, мальчик Константин, сын дворянина Ксаверия Викентьевича Рокоссовского, римско-католического вероисповедания, и его жены Антонины Ивановны, православного вероисповедания, родился 3 (15) сентября 1889 года, а 4 сентября (16) 1889 года крещен в Свято-Троицкой церкви в Телеханах.

"Мы можем только предполагать, почему он мог скрывать свое место и дату рождения и вообще свое происхождение. Вероятно, влияла обстановка классовой борьбы и отношение к дворянству в 1920-1930-е годы. Выявленная запись подтверждает, что он был дворянского происхождения. Кроме того, возможно, что вскоре после рождения Константина семья переехала в Варшаву, так что он мог и не знать, что родился в Телеханах. Это тоже нельзя исключать", - обратил внимание директор архива.

Правнучка маршала Ариадна Рокоссовская также прокомментировала новую информацию о дате и месте его рождения. "Эта находка - единственный документ не со слов прадеда. Это дает нам информацию, что родители прадеда, видимо, познакомились в Телеханах, а затем жили там. Это революционное сообщение для нас. Нужно ехать в Телеханы, смотреть там записи за те годы", - отметила она.-0-

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