В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 850 фур

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 8 июля, выезда ожидает более 850 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 30 грузовиков, "Урбаны" - более 90.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 100 большегрузов, "Котловка" - 20, "Каменный Лог" - более 300, "Бенякони" - свыше 210, "Привалка" - более 100.

На польском направлении в данный момент очереди отсутствуют.-0-.