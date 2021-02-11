В программе развития Беларуси на пятилетку затронуты важные для молодежи темы - делегат ВНС

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В программе социально-экономического развития Беларуси на пятилетку затронуты важные для молодежи темы. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал студент 2-го курса Барановичского государственного университета, делегат VI Всебелорусского народного собрания Павел Люцко.

"Молодежь заинтересована в дальнейшем развитии образования, в получении первого рабочего места, строительстве жилья. И важно, что в государстве этим вопросам уделяется особое внимание", - сказал делегат.

Молодой человек впервые принимает участие в ВНС. "Меня переполняют эмоции. Очень важно, что сегодня в зале много молодежи Нас действительно слышат. Свои предложения молодые люди могли высказать во время открытых диалогов. Также в университетах и колледжах есть органы координационного совета, куда каждый студент может обратиться с какой-то просьбой, идеей, предложением. И все это обязательно будет рассмотрено на более высоком уровне. Потому что координационный совет - это посредник между студентами и властью", - отметил делегат.

VI Всебелорусское народное собрание начинает сегодня работу во Дворце Республики в Минске. Делегаты обсудят итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Главная цель на пятилетку - обеспечение социальной стабильности в обществе и увеличение благосостояния граждан благодаря качественному росту экономики, наращиванию социального капитала, созданию комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Ключевые приоритеты пятилетки - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.

Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов - 2,4 тыс. На форуме собрались представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов, представители политических партий, общественных объединений.

Во время Всебелорусского народного собрания выступит с докладом Президент Беларуси Александр Лукашенко. Доклад белорусского лидера традиционно планируется в первый день работы ВНС. Открытие форума, доклад главы государства и выступления участников будут транслироваться в прямом эфире по белорусским телеканалам и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция будет также доступна на сайте VI Всебелорусского народного собрания и интернет-площадках ведущих государственных СМИ. Начало мероприятия запланировано на 11.00.

Ожидается, что Александр Лукашенко примет участие в работе ВНС и 12 февраля.

Телеверсию Всебелорусского народного собрания зрители смогут увидеть 14 февраля в вечернем эфире белорусского телевидения.-0-