В состав экипажа МКС может быть включен белорусский космонавт. Путин пообещал поддержку

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия поддержит включение белорусского космонавта в состав экипажа МКС. Об этом сегодня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства заявил Президент России Владимир Путин, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент России напомнил о высказанном белорусской стороной предложении о возможном включении в состав экипажа МКС белорусского космонавта.

"Мы вчера только с руководством Роскосмоса на заседании в Сочи говорили об этом. Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем. Надо согласовать детали. Они есть, и они не сложные для того, чтобы быть согласованы", - сказал Владимир Путин.-0-