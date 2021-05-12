В войска РЭБ Беларуси поступила новая техника отечественного производства

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель Министра обороны Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич вручил личному составу 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы Западного оперативного командования новые образцы техники РЭБ отечественного производства. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Среди новинок - две станции помех Р-934УМ2, которые предназначены для поиска, обнаружения, пеленгования источников радиоизлучения и линий связи и их радиоподавления. А также мобильный комплекс радиомониторинга. Он предназначен для обеспечения радиоэлектронной защиты подразделений.

"Современная техника укомплектована новейшей аппаратурой, удобными рабочими местами для личного состава дежурных смен. Данные образцы уже применялись на различных учениях и отлично зарекомендовали себя. Новая техника будут участвовать и в совместном стратегическом учении Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021", - отметил командир 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы Евгений Козел.-0-