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27 декабря 2021, 11:27

Вакцину против COVID-19 детям будут вводить двукратно с интервалом в 21 день

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В Минске подростков вакцинируют от COVID-19 во всех детских поликлиниках

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцину против COVID-19 детям будут вводить двукратно с интервалом в 21 день, сообщила журналистам главный врач 6-й городской детской клинической поликлиники Минска Анна Котова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вакцинация детского населения будет отличаться от вакцинации взрослого только тем, что она стартует несколько позже, после того, как мы наработали опыт вакцинации взрослых. Для вакцинации детей мы используем, на мой взгляд, самую безопасную вакцину, она инактивированная. Вакцинация проводится в два этапа с интервалом в 21 день. Как показала практика, применение среди коллег, родных и близких, лично у меня, никаких изменений в состоянии здоровья после вакцинации не наблюдается у 99% взрослого населения", - сказала Анна Котова.

Главный врач напомнила, что после вакцинации возможны общие или местные реакции: слабость, вялость, повышение температуры, недомогание, болезненность в месте укола, покраснение, небольшая отечность. "Но как показывает практика, такие реакции единичны", - подчеркнула она.

По словам Анны Котовой, как только в стране началась вакцинация взрослых, многие родители задавали вопрос, когда можно будет привить и детей. "Потому что люди, понимающие всю ситуацию, в семьях которых, возможно, были потери, знают цену жизни, поэтому хотят максимально защитить своих родных и близких", - отметила она.

"Мы очень долго ждали такого решения, чтобы и защитить детей, и создать более мощную иммунную прослойку среди населения, чтобы прекратить циркуляцию этого вируса", - заключила главврач.

Как сообщалось, по всей Беларуси сегодня началась вакцинация детей против инфекции COVID-19. Привить можно будет детей в возрасте 12-17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию. Вакцинацию можно будет пройти не ранее 6 месяцев после перенесенной ребенком инфекции COVID-19, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологического лекарственного средства, общей характеристикой лекарственного препарата и отсутствием противопоказаний к вакцинации у детей.-0-

Фото Оксаны Манчук

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