Важно сохранить мир и единство для будущих поколений - Сидорова

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно сохранить мир и единство для будущих поколений. Такую точку зрения выразила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Кормянского райисполкома, делегат VI Всебелорусского народного собрания Наталья Сидорова.

"Всебелорусское народное собрание позволило определить важные для общества направления развития на перспективу. Очень важно, что приехавшие из различных регионов страны люди смогли выразить свое мнение, рассказать о том, что их волнует", - отметила Наталья Сидорова.

По ее мнению, важно, что в числе поднимаемых вопросов были и темы развития регионов, жизни людей в глубинке. "Уверена в том, что в решениях собрания все мнения и предложения будут учтены, в том числе касающиеся жизнедеятельности в районах, в сельской местности. Наряду с этим замечу, что именно сохранение единства нужно для реализации намеченных планов. Об этом говорили практически все участники мероприятия", - подчеркнула делегат.-0-