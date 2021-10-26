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26 октября 2021, 20:33

Верховный суд пояснил алгоритм увольнения работника из-за административного ареста

Фото из архива
Фото из архива

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В судебной практике уже были случаи, когда рассматривались споры, связанные с увольнением работника из-за отбывания им административного ареста. Об этом сообщила судья судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда кандидат юридических наук, заслуженный юрист Беларуси Римма Филипчик в программе "Актуальны мікрафон" Первого национального канала Белорусского радио. Текст интервью размещен на интернет-портале судов общей юрисдикции, сообщает БЕЛТА.

"Да, в судебной практике уже имели место случаи, когда суды принимали решения с учетом новаций трудового законодательства", - сказала Римма Филипчик.

Поскольку увольнение по этому основанию - мера дисциплинарного взыскания, важно, чтобы нанимателем были соблюдены правила применения подобных мер, отметила судья Верховного суда. Она пояснила, что нанимателю в первую очередь необходимо зафиксировать факт отсутствия работника на работе. Далее следует затребовать письменное объяснение, почему его не было на работе. При этом сейчас отказ работника от дачи письменного объяснения, невозможность получения от него объяснения по поводу совершенного дисциплинарного проступка не являются препятствиями для применения дисциплинарного взыскания и оформляются актом с указанием присутствовавших при этом свидетелей.

Если наниматель не затребовал у работника объяснение, не составил акт или пропустил срок наложения дисциплинарного взыскания (т.е. не позднее одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка), такие действия могут быть основанием для восстановления работника на прежнем месте работы, несмотря на то, что сам по себе факт прогула был.

Римма Филипчик отметила, что и ранее в судебной практике были случаи, когда суд признавал законным решение нанимателя об увольнении работника, поскольку тот отсутствовал на работе в связи с административным арестом. Семь лет назад, когда такой нормы в Трудовом кодексе еще не было, судом рассматривалось такое дело. С решением районного суда согласился и Верховный суд, рассматривая дело в надзорном порядке по жалобе работника, который был уволен за прогул в связи отсутствием на работе без уважительной причины более 15 суток, так как отбывал административное взыскание в виде ареста (устроил скандал со своей супругой).

"Проверяя законность и обоснованность решения районного суда, Верховный суд согласился с решением нанимателя, что совершение административного правонарушения было допущено по вине работника, поскольку, совершая умышленно противоправные действия, работник должен был осознавать их правовые последствия, исключающие возможность его выхода на работу", - отметила судья.

Она добавила, что сейчас в абзаце 3 ст.42 ТК увольнение по причине отсутствия на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей, закреплено как самостоятельное основание прекращения трудовых отношений с работником.

До внесения изменений в п.7 ст.42 ТК наниматель по своей инициативе мог уволить работника в случаях однократного грубого нарушения им трудовых обязанностей.

Теперь же основаниями увольнения работника по инициативе нанимателя, кроме указанных, могут стать принуждение работников к участию в забастовке, создание другим работникам препятствий для выполнения их трудовых обязанностей, призыв работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин. Это же касается и участия работника в незаконной забастовке, а также при иных формах отказа работника от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) без уважительных причин.

Новые положения Трудового кодекса, которыми, в частности, введены новации при расторжении трудового договора по инициативе нанимателя, вступили в силу с 30 июня 2021 года.-0-

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