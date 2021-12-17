Винокурова: соцопрос показывает рост доверия граждан к госорганам и прежде всего к главе государства

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифры показывают рост доверия граждан к государственным органам и прежде всего к главе государства. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявила первый проректор Белорусской государственной академии искусств доктор философских наук, профессор Светлана Винокурова, комментируя результаты масштабного социологического исследования "Беларусь. Мнение о будущем", сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"В опросе приняли участие 10 217 человек. Это представительное репрезентативное исследование. Сегодня нет недостатка во мнениях, в уважении к собственному мнению. Но для человека очень важно, насколько распространено его мнение в обществе, насколько оно коррелирует с тем, что думают другие. Если человек фанатично верит и убежден в собственном мнении, он этим вопросом не интересуется. Но подобные социологические исследования позволяют все взвешенно показать. Благодаря проведению этого исследования и средствам массовой информации каждый все взвесит и посмотрит, вписывается ли его мнение в то, что думает большинство", - сказала эксперт.

По ее словам, такого рода исследования, которые широко освещаются СМИ, позволяют задуматься каждому. "Это польза на индивидуальном уровне. И раз эти исследования носят социально-политический характер, они важны и для управленцев. Конструктивная связь науки и политики, когда научные результаты могут стать основной для взвешенных политических решений, когда при принятии тех или иных решений правительство, руководство страны опирается на мнение народа, - это эффективно. Сегодня мы много говорим о единстве. В нем заинтересованы все: и власть, и люди. Общими решениями, общим движением цель достигается значительно быстрее. Это не опрос группы людей, чем занимается менеджмент, а масштабное исследование. Социология выходит на широкие опросы населения. Польза есть и для политики, и для науки, и для наших граждан", - отметила Светлана Винокурова.

Она обратила внимание на то, что люди поддержали союз с Россией на равноправных началах и высказались против санкций со стороны Запада. Показал опрос и то, что большинство - за действующего Президента. "Цифры показывают рост доверия граждан к государственным органам и прежде всего к главе государства. 72,3% поддерживают Президента, это более чем на 5% больше, чем было по итогам предыдущего подобного опроса. Думаю, цифра абсолютно понятная, в частности, в силу той позиции, которую занял Александр Лукашенко. В событиях 2020 года он взял на себя ответственность как глава государства, проявил не только знания, глубокую интуицию, но и своими действиями показал, что страну, на которую потрачено столько сил, не отдаст. Это вызвало энтузиазм в массах. Конечно, было опрошено далеко не все население, но выборка исследования серьезная", - подытожила Светлана Винокурова. -0-