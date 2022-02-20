Вирусолог оценила, насколько переболевшие омикроном защищены от дельты

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переболевшие омикроном будут защищены в какой-то степени и от дельта-варианта, сообщила заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Вирусы дельта и омикрон имеют очень разный набор мутаций. Антитела - это ключик к замочку. Замочек у вируса, а ключик - это антитела. Иммунная защита работает только в том случае, если ключик подходит к замочку. Ряд мутаций, который характерен для варианта дельта, присутствуют у омикрона. Поэтому защита, конечно, будет", - считает Елена Гасич.

По ее словам, переболевшие омикроном, наверное, в меньшей степени будут защищены от дельты. Впрочем, остается вопрос - продолжит ли свою циркуляцию дельта. "Сейчас это широко обсуждается. И одним из вариантов развития событий, с учетом того, что это совершенно два разных вируса, может оказаться параллельная циркуляция в течение какого-то времени двух вариантов - и омикрона, и дельты", - сказала вирусолог.-0-