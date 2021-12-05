Военному атташе при посольстве Украины в Беларуси вручили ноту протеста

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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны был вызван военный атташе при посольстве Украины, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны Беларуси. Сообщается, что поводом послужило нарушение 4 декабря 2021 года Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве украинским вертолетом типа Ми-8 в районе н.п. Новая Рудня. "Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно. Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины. Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республике Беларусь на южном направлении", - говорится в сообщении.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!