Воинов: мы видим острую необходимость соблюдения договоренностей в сфере контроля над вооружениями

Фото Министерства обороны
28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы видим острую необходимость соблюдения договоренностей в сфере контроля над вооружениями, заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы видим крайне острую необходимость соблюдения договоренностей в сфере контроля над вооружениями и прежде всего в отношении соседних государств. По сути, других вариантов сотрудничества просто не осталось", - сказал Олег Воинов.
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