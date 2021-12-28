Воинов: военно-политическая обстановка у границ Беларуси приобретает все более напряженный характер

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-политическая обстановка у границ Беларуси приобретает все более напряженный характер, заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов, передает корреспондент БЕЛТА.
"На сегодняшний день в условиях игнорирования и однобокой интерпретации государствами - членами ЕС и НАТО ряда своих международных обязательств военно-политическая обстановка у границ Республики Беларусь приобретает все более напряженный и сложно прогнозируемый характер, - сказал Олег Воинов. - Вместо поддержания и укрепления межгосударственных отношений осуществляется целенаправленное давление на Республику Беларусь фактически по всем направлениям с целью ее международной изоляции, приклеивания ярлыка государства-изгоя".
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