Войнилко: Всебелорусское народное собрание - судьбоносное для страны событие

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание - судьбоносное для страны событие. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Мядельского райисполкома, делегат VI Всебелорусского народного собрания Анатолий Войнилко.

Анатолий Войнилко убежден: решения, которые будут приняты на собрании, поспособствуют стабильному и уверенному развитию Беларуси. Он подчеркнул, что важным является совместное обсуждение планов на перспективу в рамках Всебелорусского народного собрания, на которое приехали представители всех регионов страны.

Делегат обратил внимание, что Мядельский район - своего рода визитная карточка, представляющая красоту белорусской природы и имеющая большой туристический потенциал. Он также отметил, что в районе развивается сельское хозяйство, в том числе выпускается экологически чистая продукция.

Анатолий Войнилко рассказал, что из района на Всебелорусское народное собрание приехали пять человек, представляющие различные направления деятельности региона, в том числе это старейшина деревни Дягили Слободского сельсовета Александр Апанасевич.

Мядельский район образован 15 января 1940 года. На Мядельщину приходится 80% озер Минской области. Площадь всей водной глади района - 16,6 тыс. га, которая занимает почти 8% территории. Одно из самых крупных - озеро Нарочь с протяженностью береговой зоны более 80 км. В числе крупнейших озер также Мястро, Баторино, Свирь и Бледное, которые вместе с Нарочью образуют Нарочанскую озерную группу. Нарочанский край - излюбленное место белорусских и зарубежных туристов.-0-