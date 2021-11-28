Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 28 ноября 2021
Минск +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:28 Вольфович: правоохранительные органы готовы пресечь любые провокации во время референдума Общество
22:28 Караник о настроениях в лагере беженцев, случаях COVID-19 и гуманитарной помощи Регионы
22:06 Сергеенко: Центральная избирательная комиссия получит новое название и полномочия Общество
21:44 Проект обновленной Конституции в первой половине декабря представят на общественное обсуждение Общество
21:42 Сергеенко: в проекте Конституции содержатся посылы, адресованные нашим зарубежным партнерам Общество
21:37 Сергеенко: ВНС должно стать стабилизирующей силой в отношении между всеми ветвями власти Общество
21:33 Сергеенко: работа над проектом обновленной Конституции практически подошла к финалу Общество
21:28 Эксперт: Польша использует ситуацию с беженцами на границе, как дымовую завесу своих проблем Общество
21:16 Белорусские баскетболисты проиграли грекам в квалификации ЧМ Спорт
21:02 Джон Энтвиссол: мы стараемся оказать беженцам всю необходимую гуманитарную помощь Общество
20:56 Более 2,7 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 Общество
20:54 Лискович: белорусы собрали для беженцев 114 т гуманитарного груза Общество
20:26 Волейболистки "Минчанки" уступили "Уралочке-НТМК" в матче российской суперлиги Спорт
20:14 Вольфович: принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление должен выполняться Общество
20:07 Вольфович: белорусская сторона делает все возможное для беженцев Общество
19:53 Хоккеисты минского "Динамо" победили "Трактор" в матче чемпионата КХЛ Спорт
19:38 ФОТОФАКТ: Иудеи отмечают один из главных религиозных праздников - Хануку Регионы
19:08 Белорусские пограничники оказали помощь соотечественникам погибшего на границе с Литвой мужчины Общество
19:03 Омикрон-штамм COVID-19 выявлен в Нидерландах и Дании В мире
18:31 Финляндия ограничила въезд из семи стран Африки до 19 декабря В мире
18:00 Три человека травмированы в лобовом столкновении в Мостовском районе Происшествия
17:58 Прощание с Градским планируют провести 1 декабря Культура
17:56 Эксперт: НАТО выгодно выставлять беженцев на границе гибридной угрозой для ЕС Общество
17:55 В ДТП под Щучином пострадали пешеход и водитель Происшествия
17:41 Папа Франциск выразил озабоченность из-за ситуации с мигрантами В мире
17:28 Шевцов: среди задерживаемых в Польше перевозчиков мигрантов много украинцев Общество
17:24 Швед Себастьян Самуэльссон выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде Спорт
17:17 Профсоюз медиков назначил отличникам медколледжей поощрительные выплаты Общество
17:00 Спортсмены Гомельской области выиграли Кубок Беларуси по греко-римской борьбе в командном зачете Спорт
16:55 Волонтер БРСМ: не могла остаться безучастной к проблемам беженцев, особенно жалко детей Общество
Все новости
Все новости
Общество
28 ноября 2021, 22:28

Вольфович: правоохранительные органы готовы пресечь любые провокации во время референдума

Скриншот видео СТВ
Скриншот видео СТВ

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы готовы пресечь любые провокации во время референдума. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы вынесли большие уроки после 2020 года. Это была развязанная информационная война. Мы тогда немного допустили оплошность - закрывали глаза на Telegram-каналы, на чаты, в которых публиковались призывы, грязь, ложь и фейки. Некоторые люди поверили в это, вышли на улицы, пытались что-то доказать (не совсем понимая, что именно), а некоторые просто шли в общей массе, как на демонстрации, многим просто задурили голову. Мы сначала на эти фейки, на эту ложь смотрели сквозь пальцы, а надо было реагировать", - сказал Александр Вольфович.

По его словам, после этого были внесены соответствующие поправки в законодательную базу. "За это время около 300 чатов признаны экстремистскими, прекращена работа около 100 чатов, 17 групп лиц, которые работали на различных YouTube, интернет-площадках, также признаны экстремистскими, - отметил госсекретарь. - Одни чаты мы закрываем - другие появляются. На это надо реагировать, доносить до людей информацию, рассказывать правду. Наш народ видит, как работают Президент, правительство, руководители госорганов, какие решения они принимают для развития страны, во благо нашего народа".

Александр Вольфович заверил, что правоохранительные органы готовы пресечь любые провокации во время референдума. "Уверен, что сегодня руководители понимают, как действовать, что нужно делать, как взаимодействовать, чтобы не допустить того, что было год назад. Поэтому ответственно заявляю, силовой блок, военная организация государства, в которую входят все министерства и ведомства, готовы для пресечения каких-то негативных последствий в нашей стране", - подытожил госсекретарь.-0-

Вольфович: принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление должен выполняться

Вольфович: белорусская сторона делает все возможное для беженцев

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
безопасность
Новости рубрики Общество
Фото из архива Сергеенко: Центральная избирательная комиссия получит новое название и полномочия
Фото из архива Проект обновленной Конституции в первой половине декабря представят на общественное обсуждение
Фото из архива Сергеенко: в проекте Конституции содержатся посылы, адресованные нашим зарубежным партнерам
Фото из архива Сергеенко: ВНС должно стать стабилизирующей силой в отношении между всеми ветвями власти
Фото из архива Сергеенко: работа над проектом обновленной Конституции практически подошла к финалу
Фото из архива Эксперт: Польша использует ситуацию с беженцами на границе, как дымовую завесу своих проблем
Главное
Лукашенко: в Беларуси готовы сделать все для беженцев, попавших в беду
Сергеенко: работа над проектом обновленной Конституции практически подошла к финалу
Вольфович: правоохранительные органы готовы пресечь любые провокации во время референдума
Беженец из ТЛЦ: я хочу попасть в Германию, в Ираке для меня нет перспектив
Топ-новости
Лукашенко и Алиев провели телефонный разговор
Российский политолог: Лукашенко является гуманистическим политиком
Белорусские пограничники оказали помощь соотечественникам погибшего на границе с Литвой мужчины
Вольфович: белорусская сторона делает все возможное для беженцев
Более 1,8 тыс. беженцев вернулись в Ирак авиарейсами из Минска
Гайдукевич: США нужна слабая Европа, раздираемая противоречиями
Шевцов: среди задерживаемых в Польше перевозчиков мигрантов много украинцев
Эксперт: НАТО выгодно выставлять беженцев на границе гибридной угрозой для ЕС
Минздрав: более тысячи беженцам была оказана консультативная медпомощь, лечение получили более сотни
Представитель курдской общины: беженцы благодарны Беларуси за человеческое отношение
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела беженца на границе
Умер Александр Градский
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1671 пациент с COVID-19, выписан 2191
Беженка из ТЛЦ: нам некуда возвращаться, продали дом и машину, чтобы попасть в Германию
"Лучшие результаты за 12 лет". Крутой о развитии экономики Беларуси в условиях пандемии и санкций
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Международный кинофестиваль "Лістапад" Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.