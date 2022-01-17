Вольфович: проверка эффективности региональной группировки войск особенно актуальна в современных условиях

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение внеплановой проверки боеспособности региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации станет важным мероприятием совместных действий по обеспечению безопасности Союзного государства. Об этом после сегодняшнего доклада Президенту Беларуси заявил корреспонденту БЕЛТА государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

"Данное решение принято исходя из оценки складывающейся военно-политической обстановки у границ Беларуси и России, - подчеркнул Александр Вольфович. - Здесь нет ничего чрезвычайного, еще в конце прошлого года президенты наших стран подтвердили планы о проведении на территории Беларуси в текущем году совместных мероприятий".

Государственный секретарь Совета безопасности отметил, что нас не может не волновать повышение военной активности стран НАТО вблизи Беларуси.

"Увеличивается численность армий сопредельных стран, интенсивность военных учений. И происходит это не только в Польше и Литве, которые являются членами альянса, - их милитаризация ожидаема. Но ведь не отстает от них в угоду своим западным кураторам и наш южный сосед - Украина, - заявил Александр Вольфович. - Особенно отметил это и глава государства. Агрессивная и деструктивная политика, которую проводят правительства сопредельных государств, нисколько не способствует сохранению и развитию добрососедских отношений. В любой момент может случиться провокация и произойдет непоправимое".

По словам Александра Вольфовича, в такой ситуации мы должны быть готовы действовать незамедлительно и решительно - как самостоятельно, так и совместно в составе региональной группировки войск (сил), убедиться в ее эффективности в современных условиях. В ходе предстоящей проверки основное внимание будет уделено оценке действий органов военного управления. Планируется отработать организацию управления войсками во время их развертывания, отражения ударов средств воздушного нападения противника и его сухопутной составляющей, а также ряд других вопросов.

Государственный секретарь Совета безопасности отдельно добавил, что в рамках первого этапа проверки часть российских сил и средств уже прибывает на нашу территорию, и в завершение отметил, что Беларусь была, есть и будет страной добра, мира и безопасности.-0-