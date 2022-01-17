Лукашенко рассказал, когда и где будут проведены совместные военные учения с Россией

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, заслушивая доклад о замысле совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России, рассказал, когда и где будут проведены военные учения с Россией, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с Президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси - это тоже граница Союзного государства. Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что учения не должны стать исключительно белорусскими: "Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)".

Министры обороны Беларуси и России проработали замысел совместного учения вооруженных сил. Начнутся маневры в феврале.

Как доложил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин, все вопросы с российской стороной оговорены, точная дата еще определяется.

"Мы учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся", - поручил Александр Лукашенко.-0-

Военное учение Беларуси и России получило название "Союзная решимость-2022"