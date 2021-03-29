Вольфович: сбежавшие за границу организаторы протестов используют белорусов как пушечное мясо

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбежавшие за границу организаторы протестов используют белорусов как пушечное мясо. Об этом заявил сегодня журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович после совещания у Президента Беларуси по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время совещания главе государства было доложено о ситуации на внешнем контуре, проведении в сопредельных странах военных учений. "К сожалению, мы видим, что тематика этих учений не имеет оборонительной направленности: рассматриваются вопросы общекризисного реагирования, отрабатывается наступательная тематика", - отметил Александр Вольфович.

Участники встречи также подробно обсудили развитие общественно-политической обстановки в стране, работу правоохранительных органов по стабилизации ситуации и поддержанию общественного порядка. "Различными деструктивными силами были предприняты попытки по дестабилизации обстановки на территории Беларуси, провоцированию народа Беларуси и поднятию протестной массы, - обратил внимание госсекретарь Совета безопасности. - Руководство этими мероприятиями осуществляли деятели, находящиеся за границей, так называемые лидеры, которые "переживают" за то, что творится на территории страны, предатели (по-другому не назову), которые входят в BYPOL".

Александр Вольфович подчеркнул, что эти лица абсолютно не думают о том, что может произойти с гражданами, которые по их призывам принимают участие в противозаконных мероприятиях. "Они их рассматривают как пушечное мясо. Им абсолютно все равно, что с ними будет и какие меры ответственности потом будут применены к этим людям", - заявил он.

Госсекретарь Совбеза выразил благодарность белорусам за верную оценку ситуации и правильные выводы. "Ведь мирная, спокойная Беларусь дорога настоящему белорусу", - подчеркнул Александр Вольфович.

Комментируя недавнее предотвращение терактов в Беларуси, он отметил, что созданная в стране система национальной безопасности выполняет стоящие перед ней задачи.

"Есть еще информация определенного рода. Но оперативные вещи раньше времени говорить нельзя. Все эти негодяи у нас переписаны, и, скорее всего, в ближайшее время мы эти списки опубликуем, чтобы они знали, что мы их знаем, - добавил Александр Вольфович. - Это люди, которые бросили свою страну, убежали и из-за границы пытаются столкнуть людей друг с другом. Белорусы всегда жили мирно, и я уверен, что та система, которая сегодня создана, обеспечит правопорядок на территории нашей страны".-0-