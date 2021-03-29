29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность обеспечить спокойную и безопасную жизнь граждан. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что у нас идет переформатирование действий протестунов и беглых, мы это видим. Должен просто сказать, что мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы. Этого допустить мы не можем и не имеем права. И это характерно прежде всего для города-героя Минска", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко в этой связи дал отдельное поручение председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой, которая также является уполномоченным Президента по городу Минску. "Смотрите за порядком. Надо каждый день работать, как это вы делали на протяжении зимы. Поэтому есть и результат. Люди у нас не идиоты. Они же прекрасно видят, что кто-то, как они говорят, "бабки косит за границей", - сказал Президент. - Ясно, кто сидит на этих потоках. И люди не хотят быть, как они говорят: что вы нас на вилы бросаете, а сами там эти деньги по карманам раскладываете? Они чувствуют, что их просто подставляют, и мы это видим внутри страны".

"Да, надо работать жестко с теми, кто берется за оружие, кто привозит сюда взрывчатку или готовит эту взрывчатку и пытается то ли в мусорных контейнерах или огнетушителях произвести эти взрывы. С этими мы разговаривать не будем. И считать до трех тоже не будем. Но основная-то масса людей, с которыми надо разговаривать, - подчеркнул глава государства. - Поймут они нас или нет, услышат или нет - это их дело. Но с людьми надо разговаривать".-0-

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