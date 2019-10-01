1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры БРСМ окажут адресную помощь пожилым людям, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, координатор волонтерского движения "Доброе сердце" Александра Гончарова.

Волонтерские отряды движения БРСМ "Доброе сердце" традиционно уделят особое внимание старшему поколению, поздравят их с праздником и окажут адресную помощь. "Более 300 мероприятий круглогодичной республиканской благотворительной акции союза молодежи "Мы выбираем помощь пожилым людям" организуют в эти дни наши добровольцы во всех регионах Беларуси. Молодежь окружит заботой одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста, ветеранов войны и труда, тех, кто пострадал от последствий войн", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, волонтеры окажут самую различную помощь в решении бытовых вопросов пожилых людей. "Наши активисты наведут порядок на придворовых территориях, подготовят огороды к зиме, отремонтируют ограждения участков, помогут помыть и оклеить окна, наколют и сложат дрова. Кроме того, визиты добра запланированы в социальные учреждения. Это будут концертные программы, творческие конкурсы "Года талантам не помеха", "Супербабушка 2019". Добровольцы БРСМ вместе с молодежными отрядами охраны правопорядка также помогут представителям ряда РОЧС проверить готовность частных домов к отопительному сезону и работу пожарных извещателей", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Александра Гончарова добавила, что волонтеры союза молодежи уже начали работать на сельскохозяйственных ярмарках, как в Минске, так и других городах. "Они оказывают помощь в доставке овощей и фруктов. В ближайшее выходные на осенних ярмарках к волонтерам в куртках с логотипами БРСМ можно обратиться в Поставах, Сенно, Новополоцке, Скиделе, Борисове, Вилейке, Жодино, Логойске, Молодечно, Белыничах, Круглом, Кировске, Шклове. В столице добровольцы в субботу и воскресенье с 8.40 до 16.00 будут дежурить на сельхозярмарке возле "Чижовке-Арены", - сказала она.

Главной задачей акции "Мы выбираем помощь пожилым людям" является обеспечение преемственности поколений через привлечение внимания молодежи к проблемам пожилых людей. -0-