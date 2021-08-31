Вопрос очередей на границе обсудили у Лукашенко. Вины Беларуси в этом нет, доложил председатель ГТК

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос регулярных очередей грузового транспорта, которые скапливаются на выезд из Беларуси в страны Евросоюза, обсудили сегодня во время рабочей встречи главы государства Александра Лукашенко с председателем Государственного таможенного комитета Владимиром Орловским, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос с очередями также обсуждался у главы государства. Я доложил, что в основном причина образования очередей грузовиков на границе - это не всегда ритмичная работа наших сопредельных коллег. Особенно это видно по литовскому направлению. Очереди бывают, особенно в выходные дни собираются приличные", - сказал председатель ГТК журналистам.

Он подчеркнул, что задача белорусской стороны в этой ситуации - помочь людям- водителям, перевозчикам, - в плане создания для них комфортных условий. "Такая задача поставлена главой государства, - сказал Владимир Орловский. - Если мы ничего не можем сделать и как-то повлиять на работу наших коллег, тогда мы стараемся создать условия на нашей стороне для ожидания прохождения границы".

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