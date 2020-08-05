Воронецкий: разделение белорусов на своих и чужих разрывает страну

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тот, кто делит белорусов на своих и чужих, разрывает страну. Такое мнение во время очередного заседания проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "Послание Президента Беларуси. Взгляд в будущее" высказал депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий.

В Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию прозвучало много важных тезисов для развития, будущего страны, отметил Валерий Воронецкий и перечислил три, на его взгляд, главнейших.

Во время заседания проекта

"Важнейший тезис - те, кто делит наш белорусский народ на своих и чужих, разрывают страну. Это недопустимо. Я внутренне протестую, когда кто-то берет на себя право судить, кто хороший, кто плохой, устанавливает монополию на идеологию, на взгляд, - сказал депутат. - Президент призывает к многообразию идеологий, мировоззрений, подходов, но с точки зрения всего того, что будет служить на пользу белорусскому народу и государству. Не надо внутри страны искать своих и чужих".

"Белорусский народ свою страну никому не отдаст. Это очень важно. Это наш национальный дом, мы будем за него бороться, будем в нем жить, создавать уют и комфорт. Никому вмешиваться сюда не позволено", - подчеркнул депутат.

Еще один важный тезис Президента состоит в том, что белорусский язык является фундаментом независимости. "Речь идет о белорусской культуре, традициях, о том, что оставили нам в наследство наши деды и прадеды, наши великие предки. Без понимания этого трудно строить будущее", - убежден парламентарий.-0-

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