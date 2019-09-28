Воронюк: молодежь Беларуси готова сосредоточить свои усилия на развитии родной страны

28 сентября, Воложинский район /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Беларуси готова сосредоточить свои усилия на развитии родной страны. Такое мнение высказал первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк во время открытого диалога "Беларусь и Я" в Воложинском районе, который проходит на полях республиканского форума сельской молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Открытый диалог" - это площадка для общения молодежи с органами власти, возможность задать интересующие вопросы, сверить часы по многим направлениям: от того, как будет развиваться наша страна в аграрном секторе до вопросов поддержки молодых людей, семей, проживающих в сельской местности, - сказал Дмитрий Воронюк. - Молодежь Беларуси слышит посылы, где можно применить свои силы, и готова сосредоточить свои усилия на развитии родной страны".

Второй день республиканского форума сельской молодежи стартовал в Воложинском районе с открытого диалога "Беларусь и Я". Его тема - "Потенциал молодежи - к достижению целей устойчивого регионального развития". Мероприятие объединило около 200 представителей сельской молодежи со всех регионов Беларуси и профессиональных экспертов. Дискуссионные площадки БРСМ стали эффективной формой публичных обсуждений различных вопросов, точек зрения, создают условия для открытого выражения участниками своих мыслей и позиций.

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