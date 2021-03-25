Воронюк: память о предках - в основе кода нашей нации

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Память о предках - в основе кода нашей нации, заявил журналистам первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк. Сегодня на территории будущего информационного центра мемориального комплекса "Тростенец" проходит молодежная трудовая акция, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Дело сохранения памяти сегодня для белорусов - это не просто какая-то задача, это смысл выживания нас как нации. Потому что здесь под нашими ногами в этом святом и одновременно трагическом месте земля пропитана слезами и кровью тысяч погибших советских граждан. И самое циничное, что 6 тыс. человек были сожжены и уничтожены прямо на этом месте в последние дни, когда отступали фашисты. И при отступлении они решили просто после себя ничего не оставлять. После этого они убежали, спрятались и сегодня пытаются нам придумать какие-то даты для преклонения, придумать какие-то новые поводы. Но у нас в основе кода нашей нации - память о всех наших предках. Память о том, что мы все должны жить в мире. Мы все должны помнить, что происходило и ни в коем случае не допускать героизации нацизма. На это в ближайшее время будет направлен ряд законопроектов", - сказал Дмитрий Воронюк.

Сегодня представители БРСМ, дирекции Белорусского культурного центра духовного Возрождения благоустраивают территорию и убирают внутреннее помещение будущего центра. К молодежной инициативе присоединились представители Белорусского общественного объединения ветеранов, РОО "Патриоты Беларуси".

"Сегодня молодежь БРСМ вместе с общественными организациями страны патриотической направленности трудится и закладывает уникальный информационный центр, где наши юные граждане смогут узнать правду о всех исторических событиях, факты. Побывав здесь, никто не может остаться равнодушным. И мы говорим всем и даем посыл нашим гражданам, что наша главная задача - трудиться и, конечно же, помнить. Такими памятниками усеяна белорусская земля. Я думаю, что тех, кто смотрит на нас с небес, мы не подведем в деле сохранения памяти, мира и счастья на нашей белорусской земле", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Участники трудовой акции почтили память жертв фашизма, возложили цветы к монументу "Врата памяти" и зажгли лампады.

По количеству жертв фашизма концлагерь Тростенец стал четвертым после Освенцима, Майданека и Треблинки. Согласно официальным данным, в лагере смерти Тростенец зверски замучены, расстреляны и сожжены более 206,5 тыс. человек. 22 июня 2015 года на месте концлагеря открыт мемориальный комплекс "Тростенец" с 10-метровым центральным монументом "Врата памяти", который стал продолжением мемориала, построенного здесь в 1960-е годы.

Решение о том, что общественные организации патриотической направленности окажут содействие Белорусскому культурному центру духовного Возрождения в создании информационного центра в мемориальном комплексе "Тростенец" принято во время открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра", который состоялся по инициативе БРСМ в Белом зале Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших 22 марта, в день памяти жертв хатынской трагедии. В ходе диалога десять общественных организаций Беларуси подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

В будущем информационном центре планируется создать и разместить постоянно действующую музейную экспозицию, посвященную памяти погибших мирных жителей - белорусов, советских военнопленных, а также граждан Австрии, Германии, Польши и Чехословакии, которые находились в созданном нацистами осенью 1941 года лагере смерти Тростенец. В экспозиции будет отражена история места массового уничтожения людей, посвященная судьбам бывших узников концлагеря и всех мест принудительного содержания времен Великой Отечественной войны на территории Беларуси. Совместно с общественными организациями Белорусский культурный центр духовного Возрождения планирует запустить поисковый проект по восстановлению всех фамилий и имен погибших. В центре будет созданы электронный архив и книга памяти жертв Тростенца.-0-