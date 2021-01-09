9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восстановлено электроснабжение потребителей, отключавшихся в результате усилившегося снегопада. Такая информация размещена в Telegram-канале ГПО "Белэнерго", сообщает БЕЛТА.

"Атмосферный фронт двигался с юго-востока на северо-запад республики. 8 января было отмечено повышенное число отключений электроэнергии в Гомельской области, затем 9 января в Минской и в Гродненской уже незначительно возрастало количество отключений. Тем не менее энергетики оперативно приступали к устранению причин отключений и в максимально короткие сроки с учетом ситуации запитывали отключенных потребителей", - говорится в сообщении.

На работах по восстановлению электроснабжения в эти два дня было задействовано более 500 человек.-0-