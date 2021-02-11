Впечатлен докладом Президента на Всебелорусском народном собрании - Щекин

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доклад Президента на VI Всебелорусском народном собрании интеллектуально-аналитически структурирован, человекоориентирован и, как все почувствовали, выстрадан. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Уникальность доклада, с одной стороны, - в государственно-функционально фундированном подходе, с другой, он тактико-стратегически акцентирован. Выступление выдержано в классическом режиме, это анализ пройденного и сделанного, выявление проблем текущей ситуации и четкая постановка задач на ближайшее будущее. Думаю, многие ощутили "кинжальный" характер выступления Президента, - отметил эксперт. - Мы почувствовали в словах Александра Лукашенко боль за некоторые процессы, привнесенные извне, и одновременно надежду на их разрешение. Весь мир увидел в лице Президента опытного лидера, нацеленного на открытость и честный диалог".

Николай Щекин также подчеркнул еще одну важную особенность доклада. "Президент провел сравнительный анализ плана по реформам страны так называемых беглых и реальную программу эволюционного развития Беларуси, представленную государством. Первый направлен на разрушение страны. План Президента, будем откровенны, - это формула по спасению страны. Всебелорусское народное собрание стало единственно верной площадкой не просто для обмена мнениями, но прежде всего сплочения всех здравомыслящих сил вокруг Президента во имя сохранения суверенности государства", - резюмировал кандидат философских наук.-0-