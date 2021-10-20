Врач: в реанимациях с COVID-19 вакцинированных меньше 1%

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В реанимациях с COVID-19 вакцинированных людей меньше 1%, сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской государственной академии последипломного образования Юрий Горбич во время вебинара "СМИ против COVID-19", передает корреспондент БЕЛТА.

"Объективно сейчас вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания. Если посмотрим количество лежащих в отделениях реанимации вакцинированных людей, оно составляет меньше 1%. Если быть точными, 0,2-0,5%. В среднем по республике оно составляет 0,47%", - сказал Юрий Горбич.

Он подчеркнул, что суть даже не в этих цифрах. Важно то, что среди всех людей, которые находятся сейчас в реанимации, привитых практически нет, а среди болеющих тяжело - привитых также очень мало.

При этом Юрий Горбич заметил: по заявлениям производителя того же "Спутника V", эффективность вакцины - 92%. Это значит, что из 100 человек восемь не получат защиту. "В ситуации, которая у нас сейчас, мы не видим даже эти 8%. Связано это с тем, что вакцинируются и переболевшие люди, естественно, эффективность становится выше", - сказал он.

Заведующий кафедрой заверил, что вакцинация на сегодня является самым безопасным и эффективным средством профилактики тяжелого течения и летальных исходов при COVID-19. Особенно важно учитывать это тем, у кого есть факторы риска. У них высокий риск летального исхода с вероятностью 50 на 50, заметил Юрий Горбич, добавив, что "мы стараемся его спрофилактировать".

По словам врача, вакцинация показана всем людям, у которых к ней нет противопоказаний. Чтобы сформировался адекватный иммунитет, должно пройти в среднем две недели после второй дозы.-0-

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