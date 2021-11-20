Временный пункт размещения беженцев в ТЛЦ посетили представители ООН в Беларуси

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Временный пункт размещения беженцев в транспортно-логистическом центре, который был создан по поручению Президента Беларуси на белорусско-польской границе, посетили представители ООН в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Они осмотрели территорию ТЛЦ, ознакомились с условиями пребывания там людей. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси (УВКБ ООН) Мулусеу Мамо в беседе с журналистами призвал Евросоюз к совместному разрешению ситуации на белорусско-польской границе.

Представитель Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси Махым Оразмухаммедова в свою очередь отметила, что МОМ также призывает страны к совместному решению. "И здесь мы говорим не только о Беларуси, но и о прилегающих европейских странах. Мы встречаемся с нашими национальными партнерами и рассматриваем различные среднесрочные меры по разрешению ситуации с мигрантами. Кто-то планирует подать ходатайство, кто-то хочет вернуться домой. В первую очередь мы также призываем страны уважать и соблюдать международные правила относительно мигрантов и беженцев и к совместному незамедлительному решению этого вопроса. В Варшаве у нас есть офис, они также встречаются с партнерами и работают в этом направлении, их слышат", - сказала представитель МОМ.

Говоря о перспективах организации гуманитарного коридора через Польшу в Германию, о котором просят беженцы, Махым Оразмухаммедова отметила, что "это совместное решение, которые эти страны должны принять".

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