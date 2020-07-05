Встреча на Кургане Дружбы в этом году пройдет в усеченном формате

5 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Верхнедвинском районе на стыке границ трех государств на Кургане Дружбы сегодня пройдет 61-я встреча ветеранов и представителей Беларуси, Латвии и России, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

Встреча состоится в сокращенном варианте - пересечение белорусско-российской границы не планируется. На белорусской стороне пройдет митинг, разожгут небольшой символический костер. На российской стороне также организуют подобные мероприятия, которые начнутся со всеобщего молебна.

Курган Дружбы был насыпан в 1959 году на границе трех республик в честь боевого содружества партизан Беларуси, России и Латвии. Земля для него взята с могил партизан и воинов Красной армии, с мест гибели Александра Матросова, Клавдии Назаровой, Леонида Голикова, Марии Порываевой и других героев. К кургану проложены три аллеи: из Беларуси - березовая, из России - кленовая, из Латвии - липовая. На вершине растет дуб - символ нерушимой дружбы трех народов. На трех гранитных плитах на трех языках написано: "Курган Дружбы воздвигнут на стыке границ трех братских республик в честь боевой дружбы, скрепленной кровью в годы Великой Отечественной войны русских, белорусских и латышских партизан. Открыт 3 июля 1959 года".-0-